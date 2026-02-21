К Земле приближается новая магнитная буря: ученые назвали точную дату (график)

На выходных ситуация будет спокойная.

Перед выходными геомагнитная ситуация стабилизировалась и в течение 21-22 февраля магнитные бури не ожидаются. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые говорят, что скорость солнечного ветра продолжает снижаться по мере ослабления корональной дыры.

В то же время ожидается, что следующий высокоскоростной поток из корональной дыры прибудет 23 февраля. Это, скорее всего, повысит геомагнитную активность до уровня G1.

Синоптики космической погоды сообщают, что за последние несколько дней наблюдалось несколько выбросов корональной массы. Прогнозы говорят, что ни один из них не направлен к Земле, и любые потенциальные касательные воздействия, как ожидается, будут минимальными.

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами плазмы в космос. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитосферой и может вызывать сбои в работе спутников, связи и навигации. У метеочувствительных людей в такие дни возможны головная боль, слабость и перепады давления. Чаще всего бури длятся от нескольких часов до нескольких суток и имеют разную интенсивность – от слабой до экстремальной.

