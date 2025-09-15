Сегодня на Земле продолжится магнитная буря, которая началась накануне.

В понедельник, 15 сентября, Земля продолжит находиться под воздействием магнитной бури. Согласно прогнозу, К-индекс достигнет отметки около 5,3, что соответствует геомагнитной буре уровня G1. Это уже второй день подряд, когда фиксируется возмущение магнитного поля планеты.

Подобные бури могут вызвать дискомфорт у метеозависимых людей: возможны головные боли, перепады давления, повышенная усталость и раздражительность. Специалисты рекомендуют в такие дни избегать переутомления, больше отдыхать, пить достаточно воды и по возможности проводить время на свежем воздухе.

Для технических систем и инфраструктуры буря уровня G1 серьёзных угроз не несёт, однако возможны незначительные колебания в работе радиосвязи и навигационных приборов.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца. Когда на нашей звезде происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигая Земли, они сталкиваются с магнитосферой и вызывают колебания, которые мы и называем магнитными бурями.

Интересный факт: именно магнитные бури дарят нам одно из красивейших природных явлений — северное сияние. Заряженные частицы, входя в атмосферу, взаимодействуют с атомами кислорода и азота, создавая яркие сияния на небе.

Вас также могут заинтересовать новости: