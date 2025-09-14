15 сентября магнитная буря продолжится.

С сегодняшнего дня, 14 сентября, на Земле начинается новая магнитная буря, которая продлится и 15 числа. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Как сообщается, сегодня на Землю обрушится высокоскоростной поток от крупной корональной дыры на Солнце.

"Из-за ее размера и на основе предыдущих вращений мы ожидаем усиления геомагнитной активности, которая потенциально достигнет незначительных штормовых уровней (магнитная буря уровня G1) в течение 14 и 15 сентября", - говорится в сообщении.

По данным meteoagent, Кп-индекс, который показывает силу магнитной бури, будет выше 5 - это также означает, что магнитная буря будет слабой.

Как защититься от магнитных бурь - практические советы

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, но есть несколько простых шагов, которые помогут минимизировать их влияние на организм.

Следите за своим здоровьем. В дни магнитных бурь старайтесь снизить физические и эмоциональные нагрузки. Откажитесь от тяжелых тренировок, больше отдыхайте и избегайте стрессовых ситуаций.

Соблюдайте режим сна. Полноценный сон – лучший способ помочь организму справиться с колебаниями магнитного поля Земли. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Сбалансируйте питание. Откажитесь от жирной, острой и соленой пищи. Предпочтите легкие продукты, содержащие витамины: свежие фрукты, овощи, зелень. Также важно пить достаточно воды.

