Ожидается, что скорость солнечного ветра уменьшится.

12 сентябряна Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Согласно прогнозам NOAA SWPC, Meteoagent и Британской геологической службы, уровень геомагнитной активности будет низким, а Кp-индекс не превысит 2 баллов. Это значит, что магнитных бурь в этот день не будет.

Ожидается, что скорость солнечного ветра уменьшится в течение 12 и 13 сентября, что приведет к спокойной геомагнитной среде.

Такие показатели не несут риска для работы спутников, связи или энергосистем. Для людей также не прогнозируется заметного влияния солнечной активности — день пройдет спокойно, без геомагнитных штормов.

Магнитные бури - как защититься

Во время магнитных бурь важно беречь организм: избегайте переутомления и лишнего стресса, а также откажитесь от чрезмерных физических нагрузок. В течение дня пейте достаточно чистой воды — это поможет поддержать силы и уменьшить негативное воздействие. В питании лучше отдавать предпочтение легким и натуральным продуктам. Стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и слишком солёной пищи. Не менее важно наладить полноценный сон, ведь он повышает устойчивость к внешним факторам. А спокойные прогулки на свежем воздухе помогут снять напряжение и нормализовать давление.

