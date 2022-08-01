Из-за пожара эвакуированы уже 2 тыс. человек.

Пожар под названием "Маккинни" в округе Сискию уже стал самым крупным пожаром в Калифорнии в этом году.

Территория, выжженная в результате стихийного бедствия, превысила 51 тыс. акров (20640 гектаров), передает Reuters.

По последним данным, предоставленным официальными лицами, по состоянию на воскресенье он был локализован на 0%.

В результате быстро распространяющегося пожара, который возник в пятницу в северной Калифорнии у границы с Орегоном, эвакуировано 2000 жителей и уничтожены дома и важнейшие объекты инфраструктуры.

Объявление о чрезвычайной ситуации, сделанное губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, поможет жителям получить доступ к федеральной помощи и разблокировать ресурсы штата.

Сообщений о погибших или раненых не поступало.

Более двух десятилетий засухи и повышение температуры, усугубленное климатическими изменениями, сделали Калифорнию как никогда уязвимой для лесных пожаров. Наибольшие разрушения приходятся на 2020 и 2021 годы.

Как сообщал УНИАН, 6 июля стало известно, что в Калифорнии пылают пожары. Леса загорелись, вероятно, из-за человеческой халатности – в жару на высушенной траве отдыхающие устраивали барбекю и запускали фейерверки. Около сотни людей, окруженных огнем, удалось спасти.

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