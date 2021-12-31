Распространению огня способствует сильный ветер.

В американском штате Колорадо лесной пожар уничтожил сотни жилых домов. Из-за огненной стихии десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, быстрому распространению огня способствует сильный ветер. По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых районах наблюдались порывы ветра со скоростью до 177 километров в час. Уже известно о шести пострадавших в результате пожара.

По словам местного шерифа, причиной пожара, как полагают, стали искры от линий электропередач и трансформаторов, которые накануне повалил мощный ветер.

По данным агентства, в течение нескольких часов пожар охватил около 647 гектаров земли и разрушил более 500 домов, в том числе торговый центр и отель.

Десятки тысяч жителей пострадавшего района получили приказ об эвакуации.

Как сообщается, столб дыма от лесного пожара был виден в Денвере, примерно в 32 километрах к югу.

Напомним, в начале декабря в Австралии вспыхнули новые лесные пожары. Местным властям пришлось срочно вывозить людей.

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