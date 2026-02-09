Сегодня киевлян ждет 10-градусный мороз

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с 10-градусных морозов. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром столбики термометров покажут -12°, днем температура максимально поднимется до -10°...-8°, а ближе к ночи похолодает до -13°...-15°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 752 мм ртутного столба.
Погода 9 февраля
Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -11°, днем -6°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью -18°, днем -7°.
В Ривне сегодня переменная облачность, ночью -20°, днем -7°.
В Тернополе 9 февраля ночью будет -13°, днем -7°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -15°, днем -7°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -11°, днем -6°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -5°, днем +4°, переменная облачность.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -11°, днем -6°.
В Виннице сегодня будет -15°...-9°, переменная облачность.
В Житомире в понедельник ночью будет -20°, днем -9°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-8°, переменная облачность.
В Черкассах сегодня ночью -13°, днем -9°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -6°, переменная облачность.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -13°...-9°.
В Одессе 9 февраля - переменная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.
В Херсоне в понедельник ночью будет -7°, днем -3°, переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -7°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -7°, днем -4°, переменная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -18°, а днем -8°, переменная облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -12°, днем -8°, небольшой снег.
В Днепре температура ночью будет -13°, днем -6°, переменная облачность.
В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, -2°...+1°.
В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -11°.