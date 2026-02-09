Сегодня киевлян ждет 10-градусный мороз

В столице 9 февраля будет сухо.

Новая рабочая неделя в Киеве начнется с 10-градусных морозов. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут -12°, днем температура максимально поднимется до -10°...-8°, а ближе к ночи похолодает до -13°...-15°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление немного пониженное - 752 мм ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью -11°, днем -6°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -18°, днем -7°.

В Ривне сегодня переменная облачность, ночью -20°, днем -7°.

В Тернополе 9 февраля ночью будет -13°, днем -7°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -15°, днем -7°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -11°, днем -6°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -5°, днем +4°, переменная облачность.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью -11°, днем -6°.

В Виннице сегодня будет -15°...-9°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет -20°, днем -9°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-8°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью -13°, днем -9°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -6°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -13°...-9°.

В Одессе 9 февраля - переменная облачность, температура ночью -7°, днем -2°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -7°, днем -3°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью -7°, днем -4°.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -4°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -18°, а днем -8°, переменная облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -12°, днем -8°, небольшой снег.

В Днепре температура ночью будет -13°, днем -6°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, -2°...+1°.

В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью -11°, днем -8°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -11°.

