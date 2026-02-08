В Украину возвращаются сильные морозы: синоптик раскрыла, сколько еще они продлятся

В ночь на понедельник ожидается до -18 градусов, в следующую - еще больше.

В ближайшие сутки морозы в Украине усилятся, а после этого станет теплее, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ночь на понедельник, 9 февраля, ожидается до -18 градусов, в следующую - до -20...-22 градусов.

"Немного выше будет температура на юге, юго-западе, ночью где-то до -12 градусов.

О дневной температуре и не пишу, носами и щеками почувствуем. Потому что сейчас сверхважна минимальная", - подчеркнула Диденко.

Она добавила, что осталось только две ночи "этого капризного мороза" - 9 и 10 февраля, и уже "теплая волна начнет его съедать".

Как сообщал УНИАН, недавно синоптик Виталий Постригань заговорил об изменении погоды в Украине. По его словам, в начале новой рабочей недели, 9 февраля, доминантой в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшего закачивания арктического воздуха. Во вторник, 10 числа, будет сухо, но морозы усилятся, спрогнозировал Постригань, а с 11 февраля на погоду в Украине снова начнет влиять теплая Атлантика. В частности, усилится адвекция теплого и влажного воздуха с юга Европы, температурный фон повысится на 4-8 градусов.

Также метеоролог Вера Балабух рассказывала, стоит ли ждать быстрого потепления в Украине. По ее данным, большинство расчетов указывают, что в течение первой половины февраля западные, северные, центральные и восточные области Украины все еще будут находиться под влиянием Антарктики, поэтому температура воздуха в этих регионах, вероятно, будет ниже нормы. В то же время на юге, особенно на юго-востоке, она, наоборот, может быть на 1-2 градуса выше. Далее влияние Арктики будет ослабевать, а температура постепенно повышаться. В частности, утверждает Балабух, этому будет способствовать и большая продолжительность дня.

