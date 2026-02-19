В Украину идет ощутимое потепление: синоптик Диденко назвала точную дату

Сегодня же погода еще будет зимней.

Пока в Украине держатся небольшие морозы, но уже вскоре температура ощутимо повысится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, потепление мы почувствуем уже с началом новой недели.

"С 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление", - порадовала она прогнозом, но пока не уточнила, о какой именно температуре идет речь.

Сегодня же погода еще будет зимней. Днем термометры покажут -2...-5 градусов, на севере местами до -7, а в южной части, на юго-западе и юго-востоке от 1 мороза до 3 тепла.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

До конца недели в Украине будет преобладать переменная и влажная погода с заметными температурными колебаниями. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, атмосферные процессы в Европе будут развиваться достаточно активно, что повлияет и на погодные условия в Украине. Ожидается относительно теплая, но неустойчивая погода с периодическими осадками. В течение нескольких дней возможны снег и дождь различной интенсивности, а также колебания атмосферного давления и температуры воздуха.

В то же время Ventusky сообщает, что уже на следующей неделе Европу накроет сильное потепление. Температура будет подниматься до +15°...+20°.

