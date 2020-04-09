Тропический циклон "Гарольд" обрушился на Фиджи

10:54, 9 апреля 2020
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Сильный ветер повредил дома и повалил много деревьев.

Тропический циклон "Гарольд" обрушился на Фиджи / twitter.com/SemiTuraga
Тропический циклон "Гарольд" обрушился на Фиджи / twitter.com/SemiTuraga

Тропический циклон "Гарольд" обрушился на острова Фиджи.

Тропический циклон "Гарольд" приближается к Фиджи (фоторепортаж)

Сейчас он движется к островам Королевства Тонга со скоростью 35 км/ч. Скорость ветра вблизи его центра оценивается в 185 км/ч.

На всей территории Фиджи действуют предупреждения о наводнениях из-за проливных дождей. Сильный ветер (вблизи центра циклона его скорость достигала 195 км/ч, порывы - 275 км/ч) повредил дома и повалил много деревьев. Город Нанди, расположенная на острове Вити-Леву столица страны, остался без света, сообщает Stormnews со ссылкой на местные СМИ.

Данные об ущербе уточняются, но пока из-за проблем с электроснабжением и связью сделать это сложно. Еще одной проблемой стала эвакуация жителей в условиях эпидемии коронавирусной инфекции (на Фиджи выявлено 15 заболевших). Из-за нее в стране действует комендантский час. В пунктах временного размещения находятся 1778 человек.

Напомним, мощный тропический циклон "Гарольд" обрушился на Вануату, он вышел на сушу на острове Эспириту-Санто.

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Теги: #погода#циклон
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