Скорость ветра оценивается в 215 км/ч.

Мощный тропический циклон "Гарольд" обрушился на Вануату / twitter.com/IBIupdate

Мощный тропический циклон "Гарольд" обрушился на Вануату, он вышел на сушу на острове Эспириту-Санто.

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Сейчас "Гарольд" находится в 15 км юго-востоку от города Люганвиль и движется на восток со скоростью 16 км/ч. Скорость ветра оценивается в 215 км/ч, порывы - в 235 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на Департамент метеорологии и геологических опасностей Вануату.

Предупреждение "красного" уровня опасности действует для провинций Санма, Пенама и Малампа, "желтый" уровень - в провинциях Шефа и Торба.

Напомним, тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию.