Таким образом артист решил поддержать Украину в развязанной РФ войне.

Ирландский автор-исполнитель Боно из рок-группы U2 приехал в Киев и прямо сейчас поет на станции метро Крещатик.

Отметим, приезд Боно в Украину стал неожиданным. Вместе с украинскими военными он спустился на одну из киевских станций метро и спел Stand by Ukraine. Интересно, что выступал с легендарным артистом и солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Ранее Боно уже поддерживал нашу страну в развязанной РФ войне и даже посвятил Украине стих.

Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.

"Грусть и боль Ирландии

В нынешней Украине,

А имя святого Патрика теперь Зеленский", - написал тогда Боно.

Также он называл президента РФ Владимира Путина "психом". По его словам, Путин - это и есть то самое зло.

Напомним, ранее фронтмен U2 Боно признался, что ненавидит название группы и ее песни.

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