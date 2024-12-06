Женя Галич показался на светском мероприятии и отметил, что сейчас не находится на фронте из-за болезни.

Известный украинский певец, военный и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, который ранее рассказал, как дважды едва не умер, признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. Артист отметил, что из-за этого временно не выполняет боевые задачи на фронте.

На днях исполнитель появился на церемонии вручения премии MUZVAR AWARDS 2024. Журналистка для программы "Утро в большом городе" поинтересовалась, почему Галич находится на светском мероприятия, а не на службе, куда мобилизовался более двух лет назад. Знаменитость отметил, что причиной этому является его состояние здоровья, которое, мол, значительно ухудшилось за последнее время.

Женя поделился, что ему нужно сейчас подлечиться, чтобы вернуться к своим обязанностям в ВСУ. Поэтому музыкант регулярно приезжает в госпиталь, чтобы делать капельницы. У него, по его словам, врачи обнаружили ряд болезней, но каких именно - Галич раскрывать не стал.

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"Был в госпитале. Мне делали капельницу. Сейчас официально нахожусь в госпитале. Накопилось много болезней за почти три года. Пытаюсь исправить", - поделился солист O.Torvald.

Стоит указать, что ранее Женя также рассказывал, что у него были проблемы и с психоэмоциональным состоянием. В частности, артист длительное время боролся с депрессией. На фоне этого у него возникла алкогольная зависимость. Певец делился, что его ментальное состояние ухудшилось из-за большой войны в Украине. Со временем музыканту удалось побороть депрессию и алкоголизм, потому что он обратился к специалистам, которые назначили ему антидепрессанты.

Напомним, ранее Женя Галич и Слава Демин разнесли Потапа, который сбежал за границу. Они прокомментировали побег рэпера.

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