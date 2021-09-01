Снежана рассказала, что гордится их парой с Сергеем Бабкиным.

Супруга украинского артиста Сергей Бабкина - Снежана - рассказала в Instagram, что иногда нужно принимать необычные решения для того, чтобы достигнуть результата.

Такой глубокий пост она сопроводила снимком, на котором позирует полностью обнаженной возле бассейна. В кадре девушка сидит спиной к камере, тем самым прикрыв интимные части своего тела.

"Я могу с уверенностью сказать, тот путь и те решения, что я принимала, изменения к которым пришел Сергей - это наша жизнь. Я могла бы тогда все бросить, но где бы мы были сейчас? Я горжусь собой! Я горжусь Сергеем! Я горжусь нашей парой и тем, кем мы стали! Мы прошли этот путь и вышли победителями в игре под названием "Жизнь!", - написала Снежана.

Вероятно, она имела в виду многочисленные измены Сергея Бабкина и его алкогольную зависимость. Но девушка таки смогла простить своего супруга и помогла ему в борьбе за нормальную счастливую жизнь.

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Автор: Диана Могилевич