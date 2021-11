Музыкант Теренс Уилсон скончался после непродолжительной болезни.

Умер бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон. Ему было 64 года.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице коллектива в Twittter.

Отмечается, что он ушел из жизни после "непродолжительной болезни". При этом точные причины смерти музыканта не раскрываются.

"Мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, известный как Астро (Astro), скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", – говорится в сообщении.

UB40: что известно о регги-группе

Группа UB40 была основана в 1979 году в Бирмингеме.

Кроме Астро, у ее истоков стояли Брайан Трэверс Джимми Браун, Эрм Фолконер и Али Кэмпбелл.

Коллектив назвали в честь регистрационной формы для получения пособия по безработице – Unemployment Benefit, Form 40

Группу называют в числе наиболее популярных в своем жанре.

В 2006 году UB40 с альбомом Who You Fighting For? была номинирована на премию "Грэмми" в категории регги.

Автор: Катерина Шварц