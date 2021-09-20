На селфи музыканта, сделанного после падения, видны кровоподтеки и пластырь на носу.

Бывший вокалист британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер выпал из вертолета.

Об этом он 18 сентября сообщил в своем Twitter-аккаунте. Также он прикрепил селфи, на котором видны кровоподтеки и пластырь на носу.

По его словам, несчастный случай произошел "прошлой ночью".

Подробностей падения музыкант не рассказал.

В комментариях один из поклонников Галлахера предположил, что тот, видимо, упал с небольшой высоты.

"100 тысяч футов, болван", - ответил артист.

Лиам Галлахер - что известно о музыканте

Уильям Джон Пол Галлахер - британский музыкант, получивший известность как вокалист группы Oasis.

Группа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год.

Эксцентричное поведение Галлахера и характерный стиль исполнения являлись постоянным объектом обсуждения прессы.

В 1998 году Галлахер ударил головой в лицо Бенджамина Джонса, поклонника Oasis, за попытку сфотографировать участников группы, выходивших из отеля Quay West. В результате удара у пострадавшего был сломан нос.

Коллектив группы Oasis распался в 2009 году.

С 2009 по 2014 год Галлахер был фронтменом группы Beady Eye.

В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.

Галлахер - одна из самых заметных фигур направления брит-поп в 1990-х годах - остаётся одним из самых узнаваемых музыкантов в современной британской музыке.

Автор: Виолетта Орлова