Бывший вокалист британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер выпал из вертолета.
Об этом он 18 сентября сообщил в своем Twitter-аккаунте. Также он прикрепил селфи, на котором видны кровоподтеки и пластырь на носу.
По его словам, несчастный случай произошел "прошлой ночью".
Подробностей падения музыкант не рассказал.
В комментариях один из поклонников Галлахера предположил, что тот, видимо, упал с небольшой высоты.
"100 тысяч футов, болван", - ответил артист.
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Лиам Галлахер - что известно о музыканте
Уильям Джон Пол Галлахер - британский музыкант, получивший известность как вокалист группы Oasis.
Группа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год.
Эксцентричное поведение Галлахера и характерный стиль исполнения являлись постоянным объектом обсуждения прессы.
В 1998 году Галлахер ударил головой в лицо Бенджамина Джонса, поклонника Oasis, за попытку сфотографировать участников группы, выходивших из отеля Quay West. В результате удара у пострадавшего был сломан нос.
Коллектив группы Oasis распался в 2009 году.
С 2009 по 2014 год Галлахер был фронтменом группы Beady Eye.
В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.
Галлахер - одна из самых заметных фигур направления брит-поп в 1990-х годах - остаётся одним из самых узнаваемых музыкантов в современной британской музыке.