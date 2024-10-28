Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в культовом сериале, показала нового избранника.

Известная британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая в сентябре официально развелась с известным музыкантом, закрутила новый роман. Знаменитость поделилась совместными кадрами с возлюбленным.

В своем Instagram Тернер опубликовала серию новых фотографий по случаю важного праздника. Оказалось, что ее избранник накануне отмечал свой день рождения. Артистка посвятила любимому трогательный пост в сети, в котором поздравила любимого с 30-летием.

Стало известно, что новым бойфрендом звезды стал аристократ Перегрин Пирсон. Он является старшим сыном Майкла Пирсона - 4-го виконта Коудрея, бывшего кинопродюсера.

Видео дня

Стоит указать, что Софи и ранее публиковала кадры с избранником, однако сейчас она официально подтвердила их отношения. Знаменитость поделилась кадрами из разных путешествий с возлюбленным.

"С днем рождения, мой ангелочек, 30. Кокетливый и успешный", - написала под снимками Тернер.

К слову, первые слухи о романе актрисы и аристократа распространились еще в октябре прошлого года. Тогда парочку застали за поцелуем в Париже, но они долгое время не подтверждали свой роман.

В сентябре артистка официально развелась с экс-супругом - американским музыкантом, участником группы DNCE Джо Джонасом. Пара разорвала отношения еще год назад, но только сейчас они завершили судебный процесс. У Тернер и Джонаса есть две общие дочери - Вилла и Дельфина. Они решали вопрос об опеке над ними.

Супруги находились в браке 4 года. Инициатором развода стал артист, а причиной были недоразумения между влюбленными. Сейчас Джонас также находится в других отношениях с актрисой Лайлой Абдаллой.

Напомним, ранее Софи Тернер обвинила бывшего в "похищении" детей. Звезда заявила, что муж не дает ей вывезти детей, а также не позволяет с ними увидеться.

Вас также могут заинтересовать новости: