Софи Тернер хочет вернуться в родную Великобританию.

Британская актриса, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", Софи Тернер, которая в 2023-м развелась с музыкантом Джо Джонасом, хочет переехать из США. Стало известно, что артистка планирует покинуть Америку и в дальнейшем жить в родной Великобритании.

Как пишет издание The Sun, причиной стала ее судебная тяжба с бывшим мужем. На родину знаменитость хочет забрать также двух дочерей от 35-летнего артиста. Долгое время экс-супруги не могли прийти к согласию в вопросе об опеке над детьми.

Сначала звезды планировали разделить опеку над дочерьми 4-летней Виллой и 2-летней Дельфиной, но ситуация осложнилась, когда Тернер обвинила бывшего в "похищении" детей. Тогда певец забрал у детей паспорта и не разрешал им покинуть Америку.

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В 2024 году музыкант и актриса пришли к согласию в этом вопросе, а также разделили совместное имущество. Официально они развелись в сентябре прошлого года. Суд принял решение о том, что большую часть времени девочки будут жить с мамой. После этого Софи решила переехать в Великобританию. Сейчас она уже занимается поиском школы для старшей дочери в Лондоне.

После разрыва с Джо Джонасом, за которым Тернер была замужем четыре года, она закрутила роман 30-летним британским аристократом Перегрином Пирсоном, сыном и наследником виконта Коудрея. Впервые парочку вместе застали в Париже в 2023 году, но уже в 2024-м сама знаменитость подтвердила отношения с аристократом и показала романтические кадры с ним.

К слову, инициатором развода со звездой стал Джо Джонас, а причиной были недоразумения между влюбленными. Сейчас музыкант также находится в других отношениях с актрисой Лайлой Абдаллой.

Напомним, ранее стало известно, что Софи Тернер сыграет Лару Крофт в новом сериале о расхитительнице гробниц. Звезда ведет переговоры о главной роли в проекте от Prime Video. Производство картины планируют начать в этом году.

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