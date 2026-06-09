Винник удивил новой выходкой в Чехии (видео)

Артист неожиданно ответил своим хейтерам лаем.

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны находился в Украине, но затем тайно уехал за границу, отличился новой выходкой в сети.

Не секрет, что в последнее время артиста часто критикуют за языковой вопрос, а некоторые его концерты отменяются. Но на днях Олег снова удивил подписчиков своим поведением. В частности, в Instagram он опубликовал видео с прогулки с женой Таюной по улочкам Праги. Однако в конце ролика Винник начал неожиданно лаять.

"Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет. Целую всех! P.S. А в конце – ответ хейтерам на их языке", – подписал ролик исполнитель и удивил сеть.

К слову, в последние годы Винник регулярно оказывается в центре скандалов из-за своих высказываний. Например, в прошлом году он назвал Германию своим домом и заявил, что у него нет украинского паспорта, а еще певец продолжает исполнять свои хиты на русском языке.

Напомним, Олег Винник после громкого скандала заговорил о личном и рассказал правду о жене.

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