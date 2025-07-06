С возлюбленной Дианов встретился случайно осенью прошлого года.

Освобожденный из российского плена украинский защитник "Азовстали" Михаил Дианов во второй раз женился и поделился снимками со свадьбы.

"Клялся, божился, что никогда не женюсь", - иронично подписал одно из опубликованных в Facebook фото.

Известно, что пара решила пожениться через полгода после помолвки. Как писало hromadske.ua, с возлюбленной Мирославой Дианов встретился случайно осенью прошлого года. Женщина работает в облэнерго, у нее есть сын от первого брака.

Видео дня

"Мне после плена не везло на искренние отношения. Женщинам был интересен не я лично, а известный мужчина Михаил Дианов из телевизора - в TikTok ролик со мной выставить, фото в своем блоге. Я им для их же популярности был нужен. А с Мирославой все по-другому. Когда встретились, я думал, что она лет на 10 моложе меня, а оказалось, что всего на 10 дней. Мы люди одного времени, из одного города, мы разговариваем на одном языке, нам нравится одна и та же музыка. Мы очень близки", - поделился Михаил.

Примерно 13 лет назад Михаил Дианов расстался с первой супругой Ольгой. В их семье родилась дочь Екатерина. После возвращения из российского плена защитник признался, что до сих пор испытывает чувства к бывшей жене, однако опасается, что она может не ответить взаимностью.

Напомним, ранее Михаил Дианов рассказал, где работает после возвращения из плена.

Вас также могут заинтересовать новости: