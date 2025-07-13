Украинский защитник "Азовстали", который был освобожден из российского плена, Михаил Дианов недавно женился во второй раз. На днях его жена Мирослава показала, где они проводят свой медовый месяц.
Женщина опубликовала в своем Instagram фото с мужем из Тернополя. Именно там новоиспеченные супруги решили отдохнуть после свадьбы.
"Медовый месяц на море. Тернопольский пруд", - подписала Мирослава.
К слову, на снимке Михаил сидит с удочкой и позирует на камеру вместе с возлюбленной.
К слову, Михаил был 13 лет в браке с первой женой Ольгой. У них есть общая дочь Екатерина. Однако пара развелась, а защитнику начали приписывать роман с певицей Олей Поляковой.
Позже Дианов рассказал об отношениях с Мирославой, которой сделал предложение в конце прошлого года. Через шесть месяцев влюбленные сыграли свадьбу. Известно, что женщина работает в облэнерго и имеет сына от первого брака.
Напомним, ранее Михаил Дианов рассказал, где работает после возвращения из плена.