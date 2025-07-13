Супруги поделились семейным снимком.

Украинский защитник "Азовстали", который был освобожден из российского плена, Михаил Дианов недавно женился во второй раз. На днях его жена Мирослава показала, где они проводят свой медовый месяц.

Женщина опубликовала в своем Instagram фото с мужем из Тернополя. Именно там новоиспеченные супруги решили отдохнуть после свадьбы.

"Медовый месяц на море. Тернопольский пруд", - подписала Мирослава.

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К слову, на снимке Михаил сидит с удочкой и позирует на камеру вместе с возлюбленной.

К слову, Михаил был 13 лет в браке с первой женой Ольгой. У них есть общая дочь Екатерина. Однако пара развелась, а защитнику начали приписывать роман с певицей Олей Поляковой.

Позже Дианов рассказал об отношениях с Мирославой, которой сделал предложение в конце прошлого года. Через шесть месяцев влюбленные сыграли свадьбу. Известно, что женщина работает в облэнерго и имеет сына от первого брака.

Напомним, ранее Михаил Дианов рассказал, где работает после возвращения из плена.

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