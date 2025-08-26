Певец удивил тем, как прекрасно ладит с детьми.

Популярный украинский певец MELOVIN показался в родной Одессе и рассекретил причину своего приезда.

Как выяснилось артист, приехал домой, чтобы поздравить своего крестника с днем рождения. Мальчику исполнился год. MELOVIN показался с маленьким Тимом в Instagram, чем растрогал своих подписчиков.

"Ну а это уже тяжелая артиллерия. Мой самый главный пупсик. Мой генералиссимус - Тима. Моя главная причина приезда в Одессу, потому что мужчине исполнился 1 год", - написал певец.

Видео дня

На кадрах, которые опубликовал поп-исполнитель видно, как хорошо он ладит с маленьким ребенком. В свою очередь малыш совсем не избегает контакта с крестным папой.

Информация о том, что MELOVIN стал крестным, появилась в сети в начале этого года. Певец лично поделился новостью в своем блоге в Instagram.

В свой крайний визит в Одессу MELOVIN не мог упустить возможность встретиться и со своим племянником Ренатом. К слову, мальчик уже успел стать настоящей звездой Интернета. Большинство знают его по фразе "У меня сегодня шикарное настроение".

Недавно MELOVIN выпустил дуэт с певицей Lama. Артистам удалось оживить свои два легендарных хита и соединить их в оду песню "Мені так треба Вітрила!".

