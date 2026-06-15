Могилевская показала, как пряталась с детьми во время обстрела: Пугачева эмоционально отреагировала

Артистка оставила комментарий в сети после того, что увидела.

Известная украинская певица Наталья Могилевская показала , как пряталась во время атаки россиян.

Напомним, в ночь на 15 июня РФ атаковала Украину ракетами и дронами, в частности, только по Киеву враг нанес удар 60 ракетами. К сожалению, уже известно о погибших и раненых, а также о повреждении многих домов. Возле дома артистки тоже было шумно, соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram.

"К сожалению, сегодня это только начало… Уже нет ни слов, ни слез… Держимся… Все в укрытие, у кого оно есть", – написала Могилевская, которая была рядом с дочерьми.

Видео дня

В комментариях начали активно писать слова поддержки исполнительнице. Более того, российская певица Алла Пугачева, которая уехала из страны-агрессора в начале войны со своим мужем и детьми и осуждает кровавую политику диктатора, отреагировала на пост Натальи. Она решила оставить смайлик, который выглядит как сложенные руки. Он символизирует молитву и поддержку.

Напомним, ранее звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на нападение россиян на Украину 15 июня.

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