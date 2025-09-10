Алла Пугачева вспомнила о том, как агитировала за Путина на выборах.

Всеми известная российская певица Алла Пугачева заявила, что раньше была в восторге от кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому агитировала за него и голосовала на выборах.

"Я долго думала. Ведь Путин не глупый человек, я же его знаю. Я не то, что агитировала за него, я голосовала. Была в таком восторге от него, думала: "Ну вот, наконец-то. Во-первых, он говорил потрясающие вещи. Даже про Украину. Все, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Думала: "Какой человек". Конечно, для меня сейчас шок", - рассказала Пугачева в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на Youtube.

Певица поняла, что Путин не тот, кем хочет казаться, когда он на 3 часа опоздал на церемонию вручения ей ордена. "Опаздывайте, Владимир Владимирович, опаздывайте. Только уже прекращайте это все. Надоело", - подчеркнула она.

И добавила, что у всех есть понимание, что, например, не все люди люди хотят жить в коммунальной квартире, а предпочитают отдельное жилье. Однако почему-то, по ее словам, это "не работает" на уровне государств, из-за желания Украины быть независимой страной.

Ранее УНИАН сообщал о настоящей причине выезда Пугачевой из России.

