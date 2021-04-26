Лурдес показала пикантные снимки.

Дочь известной певицы Мадонны, Лурдес Леон обнажилась ради пикантной фотосессии для издания Vanitу Fair.

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Девушка позировала в капроновых колготках в горошек, топе и черных лодочках на высоком каблуке.

В статье отмечается, что Лурдес длительное время жила в уединении и только сейчас она стала более активной. Также в интервью она отметила, что ее творческая деятельность не позволяет людям понять и узнать ее лучше как личность.

"Подумайте, как вы хотите узнавать людей. Это не верный путь", – сказала дочь популярной артистки.

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Автор: Диана Могилевич