Дочь известной певицы Мадонны, Лурдес Леон обнажилась ради пикантной фотосессии для издания Vanitу Fair.
Читайте такжеМодель Деми Роуз поделилась горячими фото с отдыха на Ибице
Девушка позировала в капроновых колготках в горошек, топе и черных лодочках на высоком каблуке.
В статье отмечается, что Лурдес длительное время жила в уединении и только сейчас она стала более активной. Также в интервью она отметила, что ее творческая деятельность не позволяет людям понять и узнать ее лучше как личность.
"Подумайте, как вы хотите узнавать людей. Это не верный путь", – сказала дочь популярной артистки.
Другие новости УНИАН:
- Певец Дзидзьо и певица Славия разводятся после 20 лет вместе (видео)
- Популярная модель похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
- Еще один развод: Позитив расстался с лучшей подругой Насти Каменских
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram