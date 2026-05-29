Никитюк призналась, какую свадьбу планирует со своим женихом-военным

Пара уже несколько лет вместе.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно заговорила о предстоящей свадьбе.

Не секрет, что звезде уже сделал предложение ее возлюбленный – военнослужащий Дмитрий Бабчук. Пара воспитывает общего сына Оскара, однако пока официально не заключила брак. В новом видео в Instagram с Екатериной Осадчей телеведущая призналась, что они планируют торжество, и рассказала, какой видит свою свадьбу.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти уже", – отметила Леся.

Она также добавила, что мечтает о выступлении известного украинского артиста на своей свадьбе:

"Мы хотим, чтобы у нас была Верка Сердючка. Или мы и гости, или мы вдвоем и Данилко".

Также телеведущая подчеркнула, что их разница в возрасте, а именно восемь лет, ей не мешает. Более того, среди родственников Леси все женщины старше своих мужей.

"Бабушка была старше дедушки на год, моя мама старше папы на два, мама Димы тоже на несколько лет старше, а мы уже это удвоили... И мне очень хотелось, чтобы он был высоким, выше", – рассказала Леся.

