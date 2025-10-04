Инна также рассекретила пол ребенка.

Известная украинская телеведущая Инна Шевченко родила первенца от мужа - французского режиссера Лорана Жави.

Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась в своем Instagram и показала первые фотографии малыша.

"Мама в 47. Наше чудо решило произойти немного раньше! 3.10.2025. Мальчик. 3780 г. Позже расскажу подробности. А сейчас отдыхаем и наслаждаемся нашим счастьем", - написала Инна.

Как назвала телеведущая сына - пока неизвестно.

Что известно о беременности Инны Шевченко

Шевченко долгое время не хотела рожать и объясняла свое решение так:

"До сорока я была счастлива без детей, свобода, никаких "маминых графиков". Да, возможно, это эгоистично. Но было очень хорошо. После 35-ти появились первые мысли: "Наверное, надо, потому что как-то без детей не годится...". Но морально и физически я была далека от готовности. Поэтому решила: "Чуть позже". Было два законных мужа, были партнеры. Но не было того ощущения, что именно от этого человека я хочу ребенка. Я даже думала о доноре. Но желание было не настолько сильным. И вот, после сорока, когда появился тот самый мужчина, когда я уже увидела и попробовала кучу всего - я осознала, что готова. И хочу этого сама, а не потому что "надо".

Четыре года она пыталась забеременеть и проходила много консультаций. Однако все же смогла это сделать с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Тогда врачи советовали ей взять донорскую яйцеклетку, но Инна отказалась и позже узнала, что ждет ребенка.

