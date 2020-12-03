Модель показала фото / instagram.com/khloekardashian
Известная модель Хлои Кардашьян опубликовала в Instagram пикантный снимок.
На фотографии она позирует, сидя на полу. При этом девушка предстала абсолютно обнаженной. Она надела только высокие сапожки на каблуке. Интимные места она прикрыла ногами и руками.
Модель показала фото / instagram.com/khloekardashian
Кто такая Хлои Кардашьян:
- Девушка родилась 27 июня 1984 года в Лос-Анджелесе
- Имеет более ста миллионов подписчиков на своём аккаунте в Instagram
- В 2007 была приглашена на одну из главных ролей в реалити-шоу о своей семье «Keeping Up with the Kardashians». Также появлялась в нескольких сериалах, играя саму себя
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