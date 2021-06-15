MARUV / фото instagram.com/maruvofficial
Эпатажная украинская певица MARUV снялась в одном из своих купальников в стиле БДСМ.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
«Я ничего не знаю о ваших планах на это лето, но я точно знаю, что вы будете выглядеть потрясающе в моих купальниках из новой коллекции», – написала она.
«Класс», «Чистый бриллиант», «Вот это секс», «Ооу, Аня – бомба, жги, детка, рви все и всех», «Аня действительно с другой планеты, уж больно красиво для нашей земли», «Девушка Хеллбоя», «Проказница», – отреагировали поклонники.
MARUV / фото instagram.com/maruvofficial
Вас также могут заинтересовать новости
- MARUV сверкнула длинными ножками в секси-купальнике
- Деградация и пародия: эпатажную MARUV "разнесли" в сети за клип с Киркоровым
- Полуголая MARUV выступила на концерте в России
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram