Певицу назвали "девушкой Хеллбоя".

Эпатажная украинская певица MARUV снялась в одном из своих купальников в стиле БДСМ.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

«Я ничего не знаю о ваших планах на это лето, но я точно знаю, что вы будете выглядеть потрясающе в моих купальниках из новой коллекции», – написала она.

«Класс», «Чистый бриллиант», «Вот это секс», «Ооу, Аня – бомба, жги, детка, рви все и всех», «Аня действительно с другой планеты, уж больно красиво для нашей земли», «Девушка Хеллбоя», «Проказница», – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц