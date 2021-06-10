Певица показала несколько кадров с нового клипа.

Украинская певица MARUV, которая недавно выпустила клип с российским артистом Филиппом Киркоровым, наткнулась на очередной хейт в Instagram.

Так, звезда в своем блоге показала несколько кадров с клипа на песню Crush. Там она танцует в красном полупрозрачном костюме и на стрипах вместе с девушками из своего балета.

Они делают гимнастические трюки с сексуальными элементами. Кроме того, сама MARUV показала несколько движений с широко расставленными ножками. Но ее поклонникам такие танцы не пришлись по душе.

"Когда мы увидим что-то другое, кроме стрипух?", "Обидно, что дети смотрят тоже", "Вульгарщина и безвкусица", "Одни и те же танцевальные связки из клипа в клип", "Становится скучно", - пишут фаны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич