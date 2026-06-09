'Самое большое счастье': экс-жена Дзидзьо впервые за долгое время показала сына (фото)

На днях Льву исполнился годик.

Украинская певица и бывшая жена музыканта Дзидзьо – SLAVIA – показала сына Льва.

На днях мальчик отпраздновал первый год жизни. По случаю праздника звездная мамочка поздравила именинника и опубликовала его фото в своем Instagram.

"Нашему Леве 1 год! Ровно год назад я получила самое важное звание в своей жизни – мама. День родов стал одним из самых счастливых в моей жизни. Даже несмотря на воздушные тревоги и перемещение в более безопасное место, роды прошли довольно легко. Я не договаривалась заранее с врачами, просто знала в сердце – все будет хорошо. И Бог послал мне замечательных, внимательных врачей Житомирского перинатального центра, которым я безгранично благодарна", – написала Ярослава.

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Артистка также вспомнила первые месяцы материнства и успехи маленького сына.

"В первый месяц жизни наш сын удивил всех: вместо того, чтобы набирать вес, решил похудеть на 100 граммов. Наверное, готовился к пляжному сезону. А я настолько погрузилась в новый статус мамы, что иногда забывала поесть сама. Когда же в меню добавилась смесь, господин Лев начал активно расти и набирать вес. Но даже сейчас его любимый ресторан – "мамино молочко", и конкуренции там пока нет. В 10,5 месяцев он решил, что ползать – это уже не его уровень, и пошел сам. Теперь у нас дома работает круглосуточная служба контроля за маленьким исследователем", – добавила она.

Также SLAVIA отметила, что Лев очень любит есть лимоны и обладает ярким характером. А еще звездная мамочка обратилась к сыну так:

"Сынок, за этот год ты научил нас любить еще сильнее, радоваться мелочам, фотографировать каждый шаг, ценить каждый миг. Ты – наше самое большое счастье".

К слову, SLAVIA состояла в отношениях с Михаилом Хомой на протяжении 20 лет. Из них пара восемь лет была в браке, но в 2021 году они расстались. Сейчас Ярослава замужем за бизнесменом Андреем, с которым воспитывает общего сына Льва.

Напомним, ранее Валентина Хамайко впервые за долгое время показала 16-летнюю дочь.

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