Slavia призналась, свободно ли сейчас сердце артиста.

Певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем Slavia, рассказала о личной жизни своего экс-супруга Дзидзьо.

Не секрет, что артисты развелись в 2021 году, но по словам женщины, до сих пор поддерживают общение. В частности, бывшие интересуются делами друг друга и делятся новостями из жизни. А недавно Slavia услышала, что якобы у Дзидзьо есть дети. Но позже поняла, что это ложная информация.

"Я лайкнула. Была бы рада, если бы так было", - рассказала певица в комментарии проекту "Ближче до зірок", который опубликован в Instagram телеканала "ТЕТ".

Она также ответила, в отношениях ли сейчас Дзидзьо после их развода.

"Сейчас, насколько я понимаю, у него нет женщины. Мы общаемся и он мне рассказывал за кошку, какая она красивая, фотку сделал... А я спрашиваю, есть ли у него хозяйка в доме. Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", - добавила исполнительница.

К слову, Ярослава вышла замуж за Михаила Хому в 2013 году. В браке пара пробыла восемь лет, но в 2021 году объявила о разводе. Сейчас певица уже второй раз вышла замуж и родила первенца Льва.

