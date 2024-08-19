Актера не стало на 84-м году жизни.

Известный американский актер, звезда фильмов "Клан Сопрано" и "Крестный отец" Джон Эпри. На момент смерти знаменитости было 83 года.

Звезды Голливуда не стало в среду, 7 августа. Печальную весть сообщил менеджер актера, пишет издание TMZ. Последние дни артист провел в окружении самых родных людей в своем поместье в Лос-Анджелесе, США. Сейчас причина не разглашается, однако его представитель говорит, что она наступила по естественным причинам.

"Я очень опечален смертью господина Эпри. Он был невероятно талантливым актером и его любили друзья. Один из самых классных парней, которых я знал", - отметил менеджер.

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После смерти у Эпри осталась жена Бетси Граси и трое детей - дочь Николь от предыдущего брака и пасынки Марика Паркер и Валентино Граси.

К слову, знаменитость дебютировал в кино в драме Стива Маккуина о полиции Сан-Франциско "Буллит". Во второй части "Крестного отца" Джон сыграл молодого Сальваторе "Сал" Тессио. Роль в ленте принесла мировую славу актеру.

Также он известен по сериалу "Клан Сопрано". Эпри сыграл небольшую роль, появляясь как мафиози Вилли Дэйн. Это была эпизодическая роль, но важная, поскольку именно его персонаж стал первым человеком, которого убил Тони Сопрано.

Напомним, ранее умер известный французский актер Ален Делон. Его не стало 18 августа на 89-году жизни.

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