Адель Асанти рассказала, что ей довелось пережить.

Порнозвезда Адель Асанти, которая была участницей 11 сезона романтического реалити "Холостяк", рассказала, что ей пришлось пережить в жизни.

О своей тяжелой судьбе она рассказала в интервью YouTube-каналу "ОЛИЦКАЯ".

Девушка призналась, что в 15 лет у нее была наркозависимость. Также над ней постоянно издевались сверстники.

"Я была в ситуации, когда меня подсадили на наркотики. Я скажу больше: я пробовала иглу. Это было неделю. Я не знаю, как я выжила, я просто была бледного цвета, общалась с чуваком, он тогда продавал... Он меня сначала на них подсадил, а потом он сказал, что можно же не только употреблять, можно же еще и деньги заработать. Вот такая я тварь, да, я распространяла наркотики. Я не получала процент. Он мне продавал по одной стоимости, я набрасывала цену и продавала по другой", - призналась Адель.

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Кроме того, в 15 лет Настя (настоящее имя девушки, - УНИАН) узнала о том, что беременна. Тогда она сделала первый в своей жизни аборт. Но уже через год ситуация повторилась. И Настя вновь избавилась от нежелательной беременности.

"Я была беременна от мальчика, который тоже принимал, он мне до последнего говорил, что бросит... Я ему верила, что он бросит, он изменится. Он был из хорошей семьи", — призналась участница шоу.

По словам девушки, парень не только не бросил употреблять наркотики, но и начал ее бить. В результате это сильно повлияло на ее психическое состояние, и она даже задумывалась о самоубийстве.

"Я очень много рыдала. Я не понимала, как я могла пойти убить ребенка и этого уже не вернуть... Сделала ли я правильно? Меня эти мысли начали сильно глушить... Были мысли о суициде. Я пробовала совершить суицид, купила какие-то таблетки, выпила их штук 50, но ничего со мной не случилось", — призналась Настя.

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Автор: Диана Могилевич