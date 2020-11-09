Деми Роуз часто демонстрирует свои формы.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в белых штанах свободного кроя. Верх она обнажила, а грудь прикрыла рукой. Стоит отметить, что Роуз часто показывает своим фанатам пикантные снимки. Она не стесняется демонстрировать свои пышные формы.

"Чтобы чувствовать себя комфортно в коже, в которой ты", - подписала фото модель.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич