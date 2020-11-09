Модель засветила грудь / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.
Читайте такжеАнна Седокова без бюстгальтера разозлила сеть
На снимке она позирует в белых штанах свободного кроя. Верх она обнажила, а грудь прикрыла рукой. Стоит отметить, что Роуз часто показывает своим фанатам пикантные снимки. Она не стесняется демонстрировать свои пышные формы.
"Чтобы чувствовать себя комфортно в коже, в которой ты", - подписала фото модель.
Деми показала фигуру / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram