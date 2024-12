Экс-супруги уже полтора года не состояли в отношениях.

Знаменитая американская певица Бритни Спирс, которая ранее показалась в свадебном платье, официально развелась с мужем - фитнес-тренером Сэмом Асгари. Суд признал поп-диву холостячкой спустя полтора года после расставания с экс-возлюбленным.

Об этом сообщает издание People. По данным инсайдеров, пару развели в символическую дату - 2 декабря. В день, когда суд Калифорнии принял решение о разводе супругов, знаменитость отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 43 года.

Отметим, что о расставании Спирс и Асгари стало известно еще в июле 2023 года. Через месяц мужчина решил подать на развод, а официально утвердить это удалось лишь сейчас. Судебная тяжба звезд длилась почти полтора года. У пары, которая находилась в отношениях чуть больше года, был брачный договор.

Правда, после развода Сэм буквально остался ни с чем. После переезда тренера в другое жилье Бритни еще какое-то время оплачивала ему аренду, однако сейчас эти "выплаты" завершились.

После расставания, находясь еще в браке, и мужчина, и женщина успели закрутить романы на стороне. В частности, Спирс состояла в отношениях с криминальным авторитетом Полом Солизом, а Асгари - с Брук Ирвайн.

Исполнительница хитов "Toxic", "Stronger" и "Oops! I Did It Again" планирует кардинально изменить свою жизнь. Артистка, известная своими одиозными выходками, отказалась от употребления наркотиков и алкоголя. Более того, артистка даже планирует переехать жить в Мексику и будет пытаться наладить общение с сыном от экс-супруга Кевина Федерлайна.

