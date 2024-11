Артистка запустила собственный бренд, но пользователи поставили под сомнение его эксклюзивность.

Знаменитую американскую певицу Бритни Спирс заподозрили во лжи. Артистка смутила сеть своим новым брендом украшений, который она создала недавно.

В начале ноября исполнительница объявила, что она запускает свой бизнес ювелирных украшений. В частности, звезда создает аксессуары с камнями и из натуральных металлов. Ее бренд называется "B Tiny". В своих соцсетях знаменитость даже успела поделиться кадрами своих изделий, которые вошли в первую коллекцию.

"Это деликатные, невероятно разнообразные и уникальные вещи! Я так взволнована! Понимаю, как здорово быть художником и проявлять свою страсть в разных формах! B Tiny скоро будет доступно! Девушки, вам это точно понравится!" - писала тогда Спирс.

Однако в сети заметили кое-что странное в украшениях Бритни. Оказалось, что ее изделия не такие уж и эксклюзивные, как об этом рассказывала певица. Дело в том, что на сайте по продаже товаров "Etsy" увидели изделия, которые очень похожи на украшения артистки.

Кстати, они также были значительно дешевле, в частности, их стоимость составляла 122 и 143 доллара. Пользователи сети заподозрили, что поп-дива обманула их и продает чужие аксессуары с большей наценкой и под своим именем.

"Похоже, что Спирс считает нас дураками", - написал один из поклонников в сети.

Сейчас украшения Бритни недоступны для покупки, артистка не раскрывала, когда начнет продавать свои изделия. Этот инцидент она также пока не комментировала.

Что известно о Бритни Спирс

Бритни Спирс - одна из самых успешных поп-певиц в истории, известная своим уникальным стилем, хитами. Она дебютировала в 1999 году с песней "...Baby One More Time", которая стала международным хитом. Ее альбом "Oops! I Did It Again" (2000) закрепил ее статус поп-звезды, а одноименная песня стала культовой. Спирс также известна экспериментами со стилем в таких хитах, как "Toxic", "Stronger" и "Womanizer".

На протяжении своей карьеры она выпустила 9 студийных альбомов, большинство из которых стали платиновыми. Бритни считается одной из самых успешных партисток, продав более 100 миллионов записей по всему миру.

Напомним, ранее студия Universal Pictures объявила, что снимет фильм о Бритни Спирс. Артистка прокомментировала эту новость.

