'Я вышла замуж': Бритни Спирс появилась в свадебном платье

Артистка озадачила своих поклонников.

Американская поп-дива Бритни Спирс удивила своих поклонников неожиданным признанием о замужестве.

В новом видео, опубликованном в Instagram, певица появилась в белом атласном платье с фатой, что напомнило свадебную церемонию. Однако вместо традиционного объявления о браке, Бритни сообщила, что "вышла замуж" за саму себя, добавив, что это было ее лучшее решение. Исполнительница подчеркнула, что этот шаг оказался для нее важным моментом.

"День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаю это обратно, потому что это может показаться стыдным или глупым, но я думаю, что это самая яркая вещь, которую я когда-либо делала", — заявила исполнительница.

Видео дня

Этот пост вызвал активное обсуждение, особенно на фоне слухов, что певица планирует оформить отношения с Полом Солизом, своим бойфрендом и бывшим сотрудником. Интересно, что мужчина недавно подал на развод и переехал вместе с тремя детьми к Бритни. Информация об их отношениях впервые появилась в феврале этого года, и поклонники продолжают следить за развитием событий.

Личная жизнь Бритни Спирс

Бритни Спирс была замужем трижды. Ее первый брак с другом детства Джейсоном Александром продлился всего 55 часов. Второй брак с Кевином Федерлайном был более продолжительным — у них двое детей, Шон Престон и Джейден Джеймс, однако пара развелась в 2007 году. В 2022 году Бритни вышла замуж за Сэма Асгари, но в августе 2023 года стало известно, что пара также решила развестись.

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