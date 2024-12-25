Знаменитость поделилась своими мыслями после очередного утра, проведенного в укрытии.

Известная украинская ведущая, блогерша и интервьюер Маша Ефросинина вышла на связь в сети, но не с классическим поздравлением с праздником, как большинство звезд. Звезда поделилась, что сегодняшнее утро, 25 декабря, они с сыном провели в укрытии из-за объявления воздушной тревоги по всей Украине.

Оккупанты в очередной раз осуществили массированный обстрел мирных украинских городов, из-за чего в стране прозвучали сигналы воздушной тревоги. Захватчики в светлый праздник нанесли удар по объектам энергоинфраструктуры, в результате чего оставили украинцев без электричества. Знаменитость не пренебрегла своей безопасностью и вместе с 10-летним сыном Александром спустилась в укрытие.

На своей странице в Instagram Мария поделилась, что они с мальчиком все утро в день Рождества просидели в метро. Ведущая опубликовала фотографию, на которой они с Сашей держатся за руки, а в подписи к кадру отметила, что она уже просто не может подобрать слов, чтобы описать свою ненависть к россиянам.

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Несмотря на это, Ефросинина продолжает верить, что скоро ситуация изменится и в Украине наступит мир. А также блогерша убеждена, что народ сможет выстоять и пережить террор, который творят оккупанты.

"Наша рождественская ночь... У меня, честно, нет уже слов. Даже слов ненависти - они все не передают силу моих чувств к стране-нечисти. Потому что мы с Сашей в метро, а Харьков и другие города даже не успевали в укрытие. Сейчас после трех стаканов кофе я успокаиваю себя мыслями, что это должно когда-то все равно закончиться, и если мы продержались до сих пор, должны продержаться и в дальнейшем... Иначе никак. Иначе зло победит", - написала Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась, чем ее поразил муж после возвращения домой. Тимур приехал домой накануне Рождества, что стало настоящим праздником для семьи.

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