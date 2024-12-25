Маша Ефросинина провела утро Рождества в метро вместе с сыном и отметила, что уже нет слов, чтобы описать ненависть к врагу / скриншот Instagram

Известная украинская ведущая, блогерша и интервьюер Маша Ефросинина вышла на связь в сети, но не с классическим поздравлением с праздником, как большинство звезд. Звезда поделилась, что сегодняшнее утро, 25 декабря, они с сыном провели в укрытии из-за объявления воздушной тревоги по всей Украине.

Оккупанты в очередной раз осуществили массированный обстрел мирных украинских городов, из-за чего в стране прозвучали сигналы воздушной тревоги. Захватчики в светлый праздник нанесли удар по объектам энергоинфраструктуры, в результате чего оставили украинцев без электричества. Знаменитость не пренебрегла своей безопасностью и вместе с 10-летним сыном Александром спустилась в укрытие.

На своей странице в Instagram Мария поделилась, что они с мальчиком все утро в день Рождества просидели в метро. Ведущая опубликовала фотографию, на которой они с Сашей держатся за руки, а в подписи к кадру отметила, что она уже просто не может подобрать слов, чтобы описать свою ненависть к россиянам.

Видео дня

Несмотря на это, Ефросинина продолжает верить, что скоро ситуация изменится и в Украине наступит мир. А также блогерша убеждена, что народ сможет выстоять и пережить террор, который творят оккупанты.

"Наша рождественская ночь... У меня, честно, нет уже слов. Даже слов ненависти - они все не передают силу моих чувств к стране-нечисти. Потому что мы с Сашей в метро, а Харьков и другие города даже не успевали в укрытие. Сейчас после трех стаканов кофе я успокаиваю себя мыслями, что это должно когда-то все равно закончиться, и если мы продержались до сих пор, должны продержаться и в дальнейшем... Иначе никак. Иначе зло победит", - написала Ефросинина.

скриншот Instagram

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась, чем ее поразил муж после возвращения домой. Тимур приехал домой накануне Рождества, что стало настоящим праздником для семьи.

Вас также могут заинтересовать новости: