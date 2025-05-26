Продюсер отметила, что было очень страшно ночью.

Украинский продюсер Алена Мозговая, которая ранее рассказывала о последствиях серьезного заболевания, поделилась новым откровением. Женщина призналась, как ее дочь переживает атаки РФ.

Не секрет, что уже несколько дней подряд оккупанты осуществляют массированные атаки на украинские города, используя баллистические ракеты и дроны. Елена во время тревог была рядом с 10-летней дочерью Соломией и рассказала, как девочка реагирует на громкие взрывы за окном. В частности, продюсер опубликовала ее рисунок с цветами в своем Facebook и вспомнила ночной трогательный диалог.

"Новый рисунок Соли. А ночью было страшно. Мне даже не от взрывов, а от того, что мой ребенок прижимается и шепчет: "Ма, когда так взрывается, мне кажется, что мы не выживем", - написала Мозговая.

Видео дня

Елена добавила, что успокоила дочь, однако подумала о ее сложном детстве во время полномасштабной войны.

"Я ответила, что давай но больше оптимизма, что скоро все утихнет... Но сама подумала, что какое же непростое детство у ее поколения... Уроки в подвале. Эти "взрывные" ночи, но несмотря на все это, счастье есть, жизнь стоит того, чтобы ей радоваться", - отметила женщина.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская рассказала, как отреагировали ее дети на атаку россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: