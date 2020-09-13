Ана Чери показала новое фото.

Известная модель Ана Чери опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в ванне.

На снимке обнаженная звезда позирует в белой ванне с пеной и держит в руке дольку апельсина. На голову она замотала полотенце. По словам девушки, для нее это идеальное утро.

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Автор: Диана Могилевич