Певица убеждена, что это был выбор каждого из тех, кто уехал.

Известная украинская певица Алена Омаргалиева, которая ранее рассказала о кризисе в браке с Тамерланом, высказалась об украинских звездах, которые выехали за границу во время войны. Исполнительница подчеркнула, что не будет никого осуждать.

По словам артистки, это был выбор каждого человека. Она убеждена, что у каждого разное психологическое состояние. Относительно себя Алена говорит, что не видит своей жизни нигде, кроме Украины. Звезда попыталась пожить за границей в первые месяцы полномасштабного вторжения, но не выдержала, и вернулась на родину:

"Я не хочу никого осуждать, понимаю, что это выбор каждого человека. Мы все психологически по-разному настроены, не хочу заниматься осуждением людей, у каждого свои тараканы в голове. Я нахожусь здесь сегодня, в Украине. Я вернулась где-то через 3-3,5 месяца с Тимуром (сыном - УНИАН). Мы любим нашу школу. Мы любим Украину. Мы никогда не видели жизни в другой стране", - указала Омаргалиева в интервью OBOZ.UA.

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Знаменитость вспомнила, что сложный период для нее начался еще с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и напала на Донбасс. Тогда певица рожала сына в Украине и занималась его воспитанием. Она даже не думала о выезде, а наоборот, была сосредоточена на развитии карьеры именно здесь.

"Здесь я рожала ребенка в 2014 году, это также было нелегкое время, начиналась война на Донбассе, а у меня материнство. И пыталась как-то с этим жить и развиваться в дальнейшем. Вообще мы, все украинцы, очень многое переживаем за эти более, чем 10 лет. Я не знаю, честно, как мы справляемся. Я говорю, что мозг - это такая хитрая штука, которая защищает наши барьеры, чтобы мы не сошли с ума действительно. Но надеюсь, что люди, которые выехали за границу, по крайней мере донатят и помогают нашим военным", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева ответила, общается ли со свекровью-россиянкой. Певица рассказала, какая позиция относительно войны у мамы Тамерлана.

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