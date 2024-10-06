Она отметила, что в их семейной жизни были сложные периоды.

Украинская певица Алена Омаргалиева, которая ранее рассказывала о кризисе в браке с Тамерланом, назвала причину трудностей в отношениях.

Она отметила, что поняла ошибку, которую делала в течение многих лет супружеской жизни. В частности, артистка отметила, что постоянно привлекала к своим отношениям с любимым собственных родственников. Это не нравилось Тамерлану и Алена теперь сделала определенные выводы.

"Мы сейчас затихли. У нас был период ссор каждый день. Больше из-за моих родственников, потому что я очень близка с родными. Сейчас уже Тамерлан просто привык. Но думаю, это было 15-летнее притирание. Думаю, в начале наших отношений Тамерлан не очень этого понимал, потому что он сам по себе отшельник. Он мужчина в семье и он ближе ко мне, а я всегда со своими родными - у меня мама, папа, сестра, дети... Все должны быть на всех праздниках, приезжать ко мне каждые выходные. Мужу это тяжеловато", - сказала Омаргалиева в интервью для проекта "33 вопроса от ЛЮКС ФМ".

К слову, Алена и Тамерлан уже 15 лет в браке. Мужчина с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины, а до войны он пел на сцене в дуэте с женой. Также у супругов есть общий сын Тимур.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева призналась, что у нее произошел выкидыш. Певица мечтала стать мамой во второй раз, однако потеряла ребенка на ранних сроках беременности.

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