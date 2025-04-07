Владимир Гладкий поделился, получал ли уже повестку.

Украинский актер Владимир Гладкий высказался о службе в ВСУ. Звезда сериалов "Участковый с ДВРЗ", "Пес", "АТП Перевозчики" ответил, готов ли мобилизоваться и, получал ли он уже повестки.

В интервью для Алины Доротюк артист отметил, что сейчас стоит на воинском учете, однако пока повесток ему не поступало. Он убежден, что война продлится еще долго, поэтому понимает, что со временем все мужчины пойдут на фронт защищать страну.

Гладкий считает, что мобилизация со временем коснется и его, поэтому даже немного готовится к этому. В частности, он регулярно занимается спортом, чтобы быть физически выносливым.

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"Повесток мне не приходило, но я считаю, что каждый пацан должен сейчас тренировать спину и ноги. Потому что бронежилет - это штука, которая убивает все. Если эта война еще будет продолжаться, а она не пахнет окончанием, мы все там еще будем. И это совершенно разные миры. Для того, чтобы понять тот мир, там, где воюют, нужно хотя бы раз поехать поближе к ним, пообщаться", - подчеркнул Владимир.

Знаменитость говорит, что делает много полезного, находясь в тылу. Он помогает защитникам и часто ездит на фронт, чтобы морально поддержать военных. Артист поделился, что общение с воинами и поездки на передовую изменили его взгляды на жизнь и на войну. Поэтому сейчас он всем советует не пренебрегать этим и найти возможность поддержать ВСУ.

"Мы все плывем в одной лодке. Я сейчас не служу, но я считаю, нужно помогать. И это очень важно. Я приезжаю к ребятам и легче от того, что ты можешь чем-то помочь. Ты от них заряжаешься какой-то энергией. Просто к ним туда приехать, просто как-то поддержать - это для меня очень важная штука. И просто осознать ценность того, что ты ложишься в теплую постель, принимаешь горячий душ", - рассказал актер.

Напомним, ранее Владимир Гладкий рассказал о последнем смс от Байрак, после которого заблокировал ее. Режиссер уже три года живет в России. Она была известной в Украине и работала со многими актерами, в частности, и Гладким. Однако в 2022-м предательница поддержала путинский режим и выехала в РФ. Артист вспомнил, что написала ему Оксана во время их последнего общения.

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