Супермодель Белла Хадид позировала в кровати топлес (фото)

Модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой.

Американская супермодель Белла Хадид поделилась фото без нижнего белья.

Серия снимков из спа-центра появилась в ее Instagram-аккаунте.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото)Модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой. На другом фото ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ знаменитости дополняют серьги-кольца.

Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом модели.

"Ты очень красивая и сексуальная", - написали ей в комментариях.