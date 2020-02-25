Супермодель Белла Хадид позировала в кровати топлес (фото)
10:04, 25 февраля 2020Звезды
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Модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой.
Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков Instagram Белла Хадид
Американская супермодель Белла Хадид поделилась фото без нижнего белья.
Серия снимков из спа-центра появилась в ее Instagram-аккаунте.
Instagram Белла Хадид
Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото)Модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой. На другом фото ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ знаменитости дополняют серьги-кольца.
Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом модели.
"Ты очень красивая и сексуальная", - написали ей в комментариях.
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