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Супермодель Белла Хадид позировала в кровати топлес (фото)

10:04, 25 февраля 2020
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Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков Instagram Белла Хадид

Серия снимков из спа-центра появилась в ее Instagram-аккаунте.

Instagram Белла Хадид

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски сверкнула грудью в платье с глубоким декольте (фото)Модель сфотографировалась в зеркало топлес, прикрывая грудь рукой. На другом фото ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ знаменитости дополняют серьги-кольца.

Публикация Хадид набрала уже больше миллиона лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом модели.

"Ты очень красивая и сексуальная", - написали ей в комментариях.

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Теги: #модель