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"Лепешка выпала": Волочкову в купальнике высмеяли в сети

12:31, 07 января 2020
Звезды
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Волочкова показала фото с отдыха / instagram.com/volochkova_art

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На опубликованном в Instagram фото танцовщица позирует на балконе на фоне моря. Звезда запечатлена в облегающем сдельном купальнике с ярким принтом и обуви на высоком каблуке.

Многие пользователи высмеяли наряд Волочковой, который, как видно на фото, ей маловат. "Силикон вывалился по бокам", "Вы хоть смотрите, что выставляете. Лепешка выпала", "Просто кошмар", - написали в комментариях к снимку.

Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова