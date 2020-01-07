"Лепешка выпала": Волочкову в купальнике высмеяли в сети

Многие пользователи высмеяли наряд Волочковой.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком с отдыха в Таиланде.

Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула новым фото

На опубликованном в Instagram фото танцовщица позирует на балконе на фоне моря. Звезда запечатлена в облегающем сдельном купальнике с ярким принтом и обуви на высоком каблуке.

Многие пользователи высмеяли наряд Волочковой, который, как видно на фото, ей маловат. "Силикон вывалился по бокам", "Вы хоть смотрите, что выставляете. Лепешка выпала", "Просто кошмар", - написали в комментариях к снимку.

Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.