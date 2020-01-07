"Лепешка выпала": Волочкову в купальнике высмеяли в сети
12:31, 07 января 2020Звезды
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Многие пользователи высмеяли наряд Волочковой.
Волочкова показала фото с отдыха / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком с отдыха в Таиланде.
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На опубликованном в Instagram фото танцовщица позирует на балконе на фоне моря. Звезда запечатлена в облегающем сдельном купальнике с ярким принтом и обуви на высоком каблуке.
Многие пользователи высмеяли наряд Волочковой, который, как видно на фото, ей маловат. "Силикон вывалился по бокам", "Вы хоть смотрите, что выставляете. Лепешка выпала", "Просто кошмар", - написали в комментариях к снимку.
Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.
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