Волочкова полностью разделась на отдыхе (фото)
07:21, 03 января 2020Звезды
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Балерина решила не ограничиваться снимками со шпагатом.
Голое фото Волочковой / instagram.com/volochkova_art
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха.
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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной, сидя на диване и прикрыв грудь руками.
"Какое же это счастье - находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни", – подписала кадр Волочкова.
Эту фотографию сразу же раскритиковали пользователи сети, назвав ее слишком вульгарной.
Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.
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