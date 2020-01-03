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Волочкова полностью разделась на отдыхе (фото)

07:21, 03 января 2020
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Голое фото Волочковой / instagram.com/volochkova_art

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнаженной, сидя на диване и прикрыв грудь руками.

"Какое же это счастье - находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни", – подписала кадр Волочкова.

Эту фотографию сразу же раскритиковали пользователи сети, назвав ее слишком вульгарной.

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.

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Теги: #фото#Анастасия Волочкова