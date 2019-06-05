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"Как не стыдно?": мокрая Настя Каменских снялась топлес (фото)

14:06, 05 июня 2019
Звезды
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Каменских взбудоражила фантазию фанов / фото instagram.com/kamenskux

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"Быть вместе в своем собственном мире", - написала она под фото в Instagram, сопроводив его сердечком. Таким образом артистка поздравила своего мужа Потапа с тем, что его клип "Константа" набрал уже 4 миллиона просмотров. "Магия любви", - добавила Каменских.

На фото она позирует, принимая душ в белый высоких ретро-трусиках и без бюстгальтера. Грудь поп-звезда прикрыла рукой. 

Каменских прикрыла грудь рукой / фото instagram.com/kamenskux

"Как не стыдно? Ты же замужем!", "Какой грех показывать свою наготу", "Опять сиськи", "Это реклама утягивающих трусов?", "Красавица!", "Вау", "Очаровательная", "Бомба!", "Богиня", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой в мини-шортах.  

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Теги: #фото#Настя Каменских