"Как не стыдно?": мокрая Настя Каменских снялась топлес (фото)

На снимке видны соблазнительные формы исполнительницы.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, снялась мокрой в душе.

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"Быть вместе в своем собственном мире", - написала она под фото в Instagram, сопроводив его сердечком. Таким образом артистка поздравила своего мужа Потапа с тем, что его клип "Константа" набрал уже 4 миллиона просмотров. "Магия любви", - добавила Каменских.

На фото она позирует, принимая душ в белый высоких ретро-трусиках и без бюстгальтера. Грудь поп-звезда прикрыла рукой.

"Как не стыдно? Ты же замужем!", "Какой грех показывать свою наготу", "Опять сиськи", "Это реклама утягивающих трусов?", "Красавица!", "Вау", "Очаровательная", "Бомба!", "Богиня", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой в мини-шортах.