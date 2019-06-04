Ани Лорак показала фигуру в мини-шортах (фото)
19:29, 04 июня 2019Звезды
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Исполнительница поражает сеть своей безупречной фигурой.
Лорак любит похвастаться фигурой / Скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой.
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На своей странице в Instagram в stories артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена на одной из улиц Нью-Йорка. "Дива" предстала в джинсовых мини-шортах и черном топе, который оголяет живот.
Отметим, что певица для своих 40 лет выглядит отлично: у нее подтянутые ноги и плоский животик.
instagram.com/anilorak
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.
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