Ани Лорак показала фигуру в мини-шортах (фото)

Исполнительница поражает сеть своей безупречной фигурой.

Опальная украинская певица Ани Лорак восхитила сеть своей стройной фигурой.

Читайте также55-летняя Лолита оголила грудь (фото, видео)

На своей странице в Instagram в stories артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена на одной из улиц Нью-Йорка. "Дива" предстала в джинсовых мини-шортах и черном топе, который оголяет живот.

Отметим, что певица для своих 40 лет выглядит отлично: у нее подтянутые ноги и плоский животик.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак нарвалась на волну критики, опубликовав новое фото. Многие фаны считают, что она испортила свою натуральную красоту пластикой либо ботоксом.