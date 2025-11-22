Девушка отметила, что успешно прошла трансформацию на проекте.

Участница 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Юлия Коренюк, которая со скандалом покинула проект в 6-м выпуске, сделала заявление.

"Удивляет, как легко одной фразой, вырванной из контекста, можно ввести людей в заблуждение. Если бы я действительно хотела остаться в проекте и продолжать борьбу за сердце Тараса, - я была бы победительницей "Холостяка-14", нравится это вам или нет", - написала она в своем Instagram в stories.

Также девушка добавила, что успешно прошла трансформацию на проекте.

"Люблю эту женщину безусловно, - отметила она, говоря о себе. - Спасибо каждой за критику и личные обиды на проекте и за его пределами, вы сделали невероятный мне подарок - безусловную любовь и уважение к себе!".

"Холостяк" 2025 - 6 выпуск

Напомним, как писал УНИАН, в 6-м выпуске "Холостяка-14" Юлия Коренюк встретилась с главным героем шоу Тарасом Цымбалюком до церемонии роз, чтобы сообщить ему о желании покинуть проект. По ее словам, причиной является то, что она очень скучает по своему сыну. "Холостяк" предложил организовать все так, чтобы она могла чаще с ним связываться, однако Юлии это не подошло

"Я не понимаю, почему я остаюсь на проекте, в котором не вижу уже смысла. У нас было свидание, которое даже не было свиданием... Почти с каждой из девушек у тебя уже была история, а со мной - ты просто знаешь, что я фотограф", - заявила она.

